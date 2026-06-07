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Российский морпех уничтожил из пулемета шесть летевших на него беспилотников ВСУ

Боец ВС РФ укрылся в окопе и поражал беспилотники ВСУ очередями из пулемета.

Источник: Комсомольская правда

Российский морпех сбил из пулемета шесть летевших на него ударных дронов ВСУ на добропольском направлении. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Буша».

Во время одного из боевых эпизодов на военнослужащего ВС РФ одновременно была направлена группа ударных беспилотников ВСУ. Боец укрылся в окопе и поражал беспилотники противника короткими очередями из пулемета.

Морпех также рассказал о бойце с позывным «Хантер», которого называют «мишиной для убийства».

«Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла — шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями», — сообщил морпех.

Военнослужащий также заявил о росте количества украинских беспилотников по сравнению с 2025 годом. По его словам, нет тишины, которая была раньше.

Ранее сайт KP.RU писал, что за ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.