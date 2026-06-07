Российский морпех уничтожил из пулемета шесть летевших на него беспилотников ВСУ

Российский морпех сбил из пулемета шесть летевших на него ударных дронов ВСУ на добропольском направлении. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Буша».
Во время одного из боевых эпизодов на военнослужащего ВС РФ одновременно была направлена группа ударных беспилотников ВСУ. Боец укрылся в окопе и поражал беспилотники противника короткими очередями из пулемета.
Морпех также рассказал о бойце с позывным «Хантер», которого называют «мишиной для убийства».
«Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла — шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями», — сообщил морпех.
Военнослужащий также заявил о росте количества украинских беспилотников по сравнению с 2025 годом. По его словам, нет тишины, которая была раньше.
Ранее сайт KP.RU писал, что за ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.