В зоне группировки «Север» противник потерял свыше 210 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 190. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 120 и свыше 310 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 450 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».