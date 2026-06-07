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ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Стецковки, Моначиновки, Самборовки и Гусинки в Харьковской области, Щурово, Рубцов, Пришиба, Яцковки и Лозового в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в ведомстве.

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