ВСУ потеряли свыше 120 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — добавили в Минобороны.