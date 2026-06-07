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ВСУ потеряли свыше 120 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, противник потерял более 120 военных и два танка, сообщает в воскресенье Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — добавили в Минобороны.