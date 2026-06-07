Российские военные поразили объекты энергетики и порты ВСУ

Как уточнили в ведомстве, в ходе операции удары были нанесены по патрульным катерам и складам горючего противника. Целями также стали объекты, обеспечивающие логистику и энергоснабжение украинских войск. Кроме того, поражены места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, применяемых ВСУ для проведения атак.