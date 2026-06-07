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Российские военные поразили объекты энергетики и порты ВСУ

Минобороны РФ заявило о нанесении удара по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

7 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как уточнили в ведомстве, в ходе операции удары были нанесены по патрульным катерам и складам горючего противника. Целями также стали объекты, обеспечивающие логистику и энергоснабжение украинских войск. Кроме того, поражены места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, применяемых ВСУ для проведения атак.