ПВО России сбила 11 авиабомб, снаряд HIMARS и 500 беспилотников ВСУ за сутки

По данным ведомства, украинские вооруженные формирования за это время потеряли более 1,3 тысяч человек на всех участках спецоперации.
Помимо того, бойцами ВС России нанесено поражение катерам, складам горючего, используемым украинскими военным объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры, местам запуска БПЛА противника, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.
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