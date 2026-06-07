В Ленинградской области проводят разминирование участка дороги

Накануне над Ленинградской областью уничтожили 144 украинских беспилотника. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что при налете дронов на город пострадали три человека. Их состояние оценивают как легкое. В свою очередь, Дрозденко сообщил, что в Ленобласти обломки беспилотников повредили фасады домов. В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.