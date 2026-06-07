В Ленинградской области проводят разминирование участка дороги

«Продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что въезд в населенные пункты открыт. При этом до завершения работы саперов движение по дороге 41А-007 закрыто. Организованы альтернативные маршруты объезда, запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту. В случае необходимости на линию выйдут дополнительные автобусы.
Накануне над Ленинградской областью уничтожили 144 украинских беспилотника. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что при налете дронов на город пострадали три человека. Их состояние оценивают как легкое. В свою очередь, Дрозденко сообщил, что в Ленобласти обломки беспилотников повредили фасады домов. В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.