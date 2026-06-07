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Отбой воздушной тревоги в Севастополе — четвертая атака отбита

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе отменили четвертый за сутки сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в МАКС.

Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.

При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.

Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.

Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбили 10 беспилотников в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали несколько мирных жителей — у них легкие осколочные ранения.

Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.

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