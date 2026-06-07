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ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами — власти рассказали о последствиях

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Севастополь 18-ю дронами, все они уничтожены. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес», — сообщил в МАКС губернатор.

По его информации, никто из людей не пострадал.

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию: в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на дорогу», — заключил он.

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