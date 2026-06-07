Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нытвенском округе 8 июня состоятся прощания с двумя участниками СВО

В муниципалитете выразили соболезнования родным и близким погибших бойцов.

Источник: Комсомольская правда

В Нытвенском округе 8 июня пройдут траурные церемонии в память о двух военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители местной администрации.

В городе Нытва жители простятся с гвардии рядовым Алексеем Ермаковым. Церемония прощания начнется в 10:00 в местном Доме культуры.

В этот же день в селе Мокино состоится прощание с младшим сержантом Эдуардом Сосниным. Земляки смогут отдать дань памяти военнослужащему в Доме творчества. Начало церемонии запланировано на 13:00.

В муниципалитете выразили соболезнования родным и близким погибших бойцов.