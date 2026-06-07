В Нытвенском округе 8 июня состоятся прощания с двумя участниками СВО

В Нытвенском округе 8 июня пройдут траурные церемонии в память о двух военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители местной администрации.
В городе Нытва жители простятся с гвардии рядовым Алексеем Ермаковым. Церемония прощания начнется в 10:00 в местном Доме культуры.
В этот же день в селе Мокино состоится прощание с младшим сержантом Эдуардом Сосниным. Земляки смогут отдать дань памяти военнослужащему в Доме творчества. Начало церемонии запланировано на 13:00.
В муниципалитете выразили соболезнования родным и близким погибших бойцов.