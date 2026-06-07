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Армия Израиля: зафиксирован пуск ракет из Ирана, ПВО ведут их перехват

В ЦАХАЛ заявили, что Тегеран пытается атаковать объекты на территории еврейского государства.

Источник: Аргументы и факты

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что зафиксировали пуск ракет из Ирана в сторону территории еврейского государства.

«Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Военные сообщили, что израильские системы ПВО ведут перехват иранских ракет.

Ранее в CENTCOM заявили, что военные США ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Ирана, которые якобы угрожали морскому движению в Ормузском проливе.

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