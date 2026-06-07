Армия Израиля: зафиксирован пуск ракет из Ирана, ПВО ведут их перехват

«Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Военные сообщили, что израильские системы ПВО ведут перехват иранских ракет.
Ранее в CENTCOM заявили, что военные США ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Ирана, которые якобы угрожали морскому движению в Ормузском проливе.
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