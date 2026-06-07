Иран пригрозил Израилю более страшными ударами, если он ответит на атаку

Израильская армия должна прекратить атаки на юг Ливана и район Дахия в Бейруте, в противном случае еврейское государство ждут еще более сокрушительные удары Ирана, заявили в центральном штабе военного командования иранских ВС «Хатам аль-Анбия».
«В случае разрастания атак на эти районы или ответа на действия Ирана начнутся более сокрушительные удары, которые еще больше заставят пожалеть израильский режим и его покровителей», — приводит гостелерадио Ирана заявление военных.
Ранее в армии обороны Израиля заявили, что зафиксировали пуск ракет из Ирана в сторону территории еврейского государства и начали их перехват.
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