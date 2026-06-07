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Иран пригрозил Израилю более страшными ударами, если он ответит на атаку

ЦАХАЛ должен прекратить атаки на юг Ливана и Дахию, потребовали иранские военные.

Израильская армия должна прекратить атаки на юг Ливана и район Дахия в Бейруте, в противном случае еврейское государство ждут еще более сокрушительные удары Ирана, заявили в центральном штабе военного командования иранских ВС «Хатам аль-Анбия».

«В случае разрастания атак на эти районы или ответа на действия Ирана начнутся более сокрушительные удары, которые еще больше заставят пожалеть израильский режим и его покровителей», — приводит гостелерадио Ирана заявление военных.

Ранее в армии обороны Израиля заявили, что зафиксировали пуск ракет из Ирана в сторону территории еврейского государства и начали их перехват.

Напомним, 7 июня канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по району Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы со стороны ливанского движения «Хезболла».

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