Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки в ЛНР катались на велосипедах, когда их атаковали ВСУ: они получили ранения

Двое подростков пострадали при ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

В Лисичанске в результате удара киевского режима пострадали двое подростков. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере Max.

«Сегодня в 18:30 в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по двум подросткам, которые катались на велосипедах. Ранения получили 14- и 15-летние юноши», — написал политик.

Пасечник уточнил, что пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Он отметил, что атака произошла в светлое время суток, когда дети находились на улице во время летних каникул.

Ранее KP.RU сообщал, что в Курской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один человек. Губернатор региона Александр Хинштейн добавил, что погибшему мужчине было 60 лет. По его словам, киевский дрон действовал целенаправленно, нанося удар по мирному жителю.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше