Над Севастополем сбили два БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Силы ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Севастополем в ходе отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в Ленинском и Балаклавском районах», — написал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше