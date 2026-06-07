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Над Севастополем сбили два БПЛА

В регионе продолжают отражать атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы.

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Силы ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Севастополем в ходе отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в Ленинском и Балаклавском районах», — написал он.

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