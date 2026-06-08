Лидеры «евротройки» выступили за участие Европы и США в диалоге с РФ по Украине

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Лидеры стран «евротройки» (Великобритании, Франции и ФРГ) выступили за активное участие европейцев и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине, настаивают на заморозке российских активов до его окончания. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в Лондоне.
«Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и европейских стран — с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам», — говорится в коммюнике. Участники лондонской встречи добавили, что «Европа должна сыграть важную роль в любом урегулировании», и выступили за принятие дальнейших мер в тесном сотрудничестве с Украиной, другими европейскими странами и США.
В заявлении также перечисляется несколько условий для достижения долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. При этом они выступают против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на «юридически обязательных гарантиях» для киевского режима, которые, по их мнению, среди прочего, должны включать развертывание иностранного военного контингента с участием стран из так называемой коалиции желающих.
При этом в «евротройке» выступают против разморозки и возвращения России ее заблокированных на Западе суверенных активов до окончания конфликта и до тех пор, «пока Россия не возместит весь ущерб», причиненный Украине в ходе боевых действий. «В любой сделке должны быть заложены гарантии интересов европейской безопасности. Любые элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться соответственно с ЕС и его государствами-членами, а также с союзниками по НАТО», — гласит коммюнике.