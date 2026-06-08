Лидеры «евротройки» выступили за участие Европы и США в диалоге с РФ по Украине

В заявлении также перечисляется несколько условий для достижения долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. При этом они выступают против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на «юридически обязательных гарантиях» для киевского режима, которые, по их мнению, среди прочего, должны включать развертывание иностранного военного контингента с участием стран из так называемой коалиции желающих.