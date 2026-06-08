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В Новороссийске звучат сирены из-за дронов ВСУ: вот о чем предупредили местные власти

ВСУ пытаются атаковать Новороссийск беспилотниками.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны замечены в Новороссийске. В городе объявили режим воздушной угрозы. ВСУ пытаются нанести удары беспилотниками. Об этом уведомил глава Новороссийска Андрей Кравченко на канале в «Макс».

По его информации, движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Кроме того, нельзя проехать в направлении Новороссийска из Кабардинки.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями», — призвал Андрей Кравченко.

Между тем Крым подвергся налетам дронов. В ночное время беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста. По предварительным данным, машинист получил ранения. Пассажиры при этом, как сообщается, не пострадали. Их планируют вывозить автобусами.

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