В Новороссийске звучат сирены из-за дронов ВСУ: вот о чем предупредили местные власти

Между тем Крым подвергся налетам дронов. В ночное время беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста. По предварительным данным, машинист получил ранения. Пассажиры при этом, как сообщается, не пострадали. Их планируют вывозить автобусами.