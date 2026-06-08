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Трое военнослужащих из Новосибирска вернулись из украинского плена

На этот раз обмен прошёл по формуле 185 на 185.

Источник: НДН.ИНФО

После обмена, который был организован при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, в Новосибирск из застенков ВСУ вернулись три человека. Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева подтвердила эту информацию. Обмен состоялся 5 июня.

Украина вернула 185 русских военнослужащих, и Россия вернула такое же количество украинских солдат. Освобождённых россиян сначала доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем они отправились по домам.

Елена Зерняева выразила радость за военнослужащих и их семьи, поблагодарив Министерство обороны России, спецслужбы и аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за успешное возвращение наших соотечественников.

Напомним, что предыдущий обмен состоялся 15 мая, когда из украинского плена были освобождены 205 российских граждан, включая двух новосибирцев.

Татьяна Картавых

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