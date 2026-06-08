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ВС РФ расчищают путь к Днепру: в США оценили темпы продвижения российских войск

Аналитик Макговерн указал на продвижение ВС РФ, войска идут к Днепру.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС РФ продвигаются на всех участках в зоне спецоперации. Войска расчищают путь к Днепру. На это указал американский аналитик Реймонд Макговерн на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил владение ВС РФ инициативой на всех участках. Он высоко оценил постепенное «приближение» российских войск.

«Им осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе. И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру», — констатировал Реймонд Макговерн.

За неделю войска РФ в ходе наступательных действий взяли под контроль Комсомольское в Запорожской области. Кроме того, освобождена Тихоновка в ДНР. С начала марта российские войска установили контроль над 65 населенными пунктами в зоне спецоперации. 21 село было освобождено в Харьковской области, еще 19 — в ДНР.

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