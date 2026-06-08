ВС РФ расчищают путь к Днепру: в США оценили темпы продвижения российских войск

За неделю войска РФ в ходе наступательных действий взяли под контроль Комсомольское в Запорожской области. Кроме того, освобождена Тихоновка в ДНР. С начала марта российские войска установили контроль над 65 населенными пунктами в зоне спецоперации. 21 село было освобождено в Харьковской области, еще 19 — в ДНР.