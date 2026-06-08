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Глава Крыма сообщил о гибели человека после атаки ВСУ на пассажирский поезд: людей пересадят в автобусы

При ударе БПЛА по поезду Москва — Симферополь погиб помощник машиниста.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атакуют Крым ночью 8 июня. Около 02:30 стало известно об ударе БПЛА по пассажирскому поезду сообщением Москва — Симферополь. В результате террористических действий ВСУ погиб помощник машиниста. Об этом оповестил глава Крыма Сергей Аксенов на канале в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что удар пришелся по тепловозу поезда. Машинист получил ранения. О его самочувствии не сообщается. По предварительным данным, пассажиры поезда не пострадали.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему», — прокомментировал Сергей Аксенов.

По его данным, решается вопрос доставки пассажиров поезда в конечную точку маршрута на автобусах. Власти Крыма будут этому содействовать, отметил Сергей Аксенов.

Он также обратился к жителям и гостям республики. Глава Крыма призвал всех доверять официальным источникам информации.

Прошлым вечером украинские боевики ударили по Херсонской области. При атаке повреждения получил мост на границе с Крымом. Никто из местных жителей не пострадал. При этом движение транспорта через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто. Это объясняется мерами безопасности.

В настоящий момент беспилотники пытаются атаковать Новороссийск. В городе объявили режим воздушной угрозы. О перехвате дронов ВСУ к текущему моменту информации не поступало. Опасность по БПЛА действует в городе уже несколько часов. С ночи движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Нельзя также проехать в направлении Новороссийска из Кабардинки.

ВСУ 7 июня нанесли массированный удар по Белгородской области. В результате террористических действий Киева погибла женщина. Ранения получил мужчина. Отмечается, что FPV-дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. В салоне машины находилась супружеская пара. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Муж погибшей получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу. Известно, что автомобиль получил серьезные повреждения.

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