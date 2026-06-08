Глава Крыма сообщил о гибели человека после атаки ВСУ на пассажирский поезд: людей пересадят в автобусы

В настоящий момент беспилотники пытаются атаковать Новороссийск. В городе объявили режим воздушной угрозы. О перехвате дронов ВСУ к текущему моменту информации не поступало. Опасность по БПЛА действует в городе уже несколько часов. С ночи движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Нельзя также проехать в направлении Новороссийска из Кабардинки.