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МОГ группировки «Запад» отразили ночную атаку дронов в ЛНР

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп группировки «Запад» отразили ночную атаку беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты мобильных огневых групп 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” отразили ночную атаку дронов боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР», — говорится в сообщении.

На вооружении групп находятся крупнокалиберные пулеметы «Корд», гладкоствольные и противодронные ружья, а также детекторы дронов «Булат».

«Большие дроны, как правило, радар не видит, потому что они летят по заданному маршруту. Все мобильные огневые группы находятся на определенном удалении друг от друга и путем карусели передают координаты заданной цели, и все мы по секторам работаем. То есть наша задача не пропустить вражеские “птицы” на нашу территорию», — рассказал помощник пулеметчика МОГ с позывным Зенит.

Ежедневно расчеты МОГ ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов противника. В министерстве отметили, что наиболее сложные задачи возникают в ночное время.

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