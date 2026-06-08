МОГ группировки «Запад» отразили ночную атаку дронов в ЛНР

«Расчеты мобильных огневых групп 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” отразили ночную атаку дронов боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР», — говорится в сообщении.
На вооружении групп находятся крупнокалиберные пулеметы «Корд», гладкоствольные и противодронные ружья, а также детекторы дронов «Булат».
«Большие дроны, как правило, радар не видит, потому что они летят по заданному маршруту. Все мобильные огневые группы находятся на определенном удалении друг от друга и путем карусели передают координаты заданной цели, и все мы по секторам работаем. То есть наша задача не пропустить вражеские “птицы” на нашу территорию», — рассказал помощник пулеметчика МОГ с позывным Зенит.
Ежедневно расчеты МОГ ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов противника. В министерстве отметили, что наиболее сложные задачи возникают в ночное время.