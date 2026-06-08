ВС РФ сорвали атаку ВСУ на Запорожье

Разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» выявил попытку скрытного выдвижения штурмовых групп ВСУ в Запорожской области. Пехота ВСУ перемещалась, используя лесополосы для маскировки своих действий.
«Данные о маршрутах движения вражеских сил были переданы расчетам ударных дронов подразделения войск беспилотных систем. Получив боевую задачу, операторы нанесли огневое поражение по живой силе с использованием ударных аппаратов различного типа. В результате нанесенного поражения живая сила противника уничтожена. Боевая работа расчетов БПЛА сорвала попытку выдвижения штурмовых групп ВСУ на данном участке ответственности группировки войск “Восток”, — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе воздушной разведки в Запорожской области расчет БПЛА группировки «Восток» обнаружил пункты управления беспилотной авиацией ВСУ. Вражеские позиции были вскрыты по наличию антенн, деятельности операторов, а также по взлету дронов.
Координаты объектов были переданы самоходным артиллерийским подразделениям. Расчеты орудий «Гиацинт-С» поразили позиции ВСУ.