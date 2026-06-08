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«Солнцепек» группировки «Север» уничтожил позиции ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в Сумской области в ночное время суток. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” группировки войск “Север” уничтожил укрепленный опорный пункт и скопления боевиков подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области в ночное время суток», — сказали там.

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрепленном опорном пункте. После анализа данных экипаж выдвинулся на огневую позицию и произвел залп термобарическими боеприпасами.

В министерстве отметили, что работа в ночное время повышает безопасность экипажа и создает эффект неожиданности для ВСУ.