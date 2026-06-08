«Солнцепек» группировки «Север» уничтожил позиции ВСУ в Сумской области

«Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” группировки войск “Север” уничтожил укрепленный опорный пункт и скопления боевиков подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области в ночное время суток», — сказали там.
В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрепленном опорном пункте. После анализа данных экипаж выдвинулся на огневую позицию и произвел залп термобарическими боеприпасами.
В министерстве отметили, что работа в ночное время повышает безопасность экипажа и создает эффект неожиданности для ВСУ.