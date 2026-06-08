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Дрон атаковал поезд Москва — Симферополь — погиб помощник машиниста

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва — Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал он в МАКС.

В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах, добавил Аксенов. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.

Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП «Джанкой» остановлено, машины в Крым идут в объезд по двум альтернативным маршрутам.

ПВО работала и над Республикой Крым.

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