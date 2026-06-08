Дрон атаковал поезд Москва — Симферополь — погиб помощник машиниста

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал он в МАКС.
В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах, добавил Аксенов. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.
Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП «Джанкой» остановлено, машины в Крым идут в объезд по двум альтернативным маршрутам.
ПВО работала и над Республикой Крым.