Операторы дронов группировки российских войск «Восток» сорвали атаку украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Расчёт БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружил попытку скрытного выдвижения штурмовых отрядов противника. Для маскировки вражеские группы намеревались использовать лесополосы. Информацию о маршрутах движения ВСУ разведчики передали расчетам дронов, которые нанесли удары по личному составу украинских формирований.
«В результате нанесенного поражения живая сила противника уничтожена. Боевая работа расчетов БПЛА сорвала попытку выдвижения штурмовых групп ВСУ на данном участке ответственности группировки войск “Восток”», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, в Запорожской области российские военные из этого войскового объединения выявили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ. Позиции противника удалось обнаружить по антеннам, работе операторов и взлёту вражеских БПЛА. Удар по целям нанесли расчеты самоходных орудий Вооружённых сил России «Гиацинт-С».
Напомним, 4 июня Минобороны РФ проинформировало, что российские войска освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области. Подчёркивалось, что его взяли под контроль в ходе активных и решительных операций подразделений группировки войск ВС РФ «Восток».