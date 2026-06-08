«С честью нес военную службу»: в Башкирии простились с Амиром Юсуповым

О траурном митинге сообщили в администрации Учалинского района.
40-летний Амир Юсупов был уроженцем села Учалы. Он окончил 9 классов Башкирской гимназии и Учалинское ПУ-98 по специальности «тракторист-машинист». В сложный для страны период Амир принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на службу в Вооруженные Силы России, чтобы не оставаться в стороне.
Первый заместитель главы администрации района Алик Салахутдинов выразил соболезнования родным и близким погибшего. На церемонии прощания присутствовали семья, друзья, одноклассники, учителя, ветераны боевых действий и односельчане, чтобы отдать дань уважения герою.
«Юсупов Амир Айбулатович с честью нес военную службу, до последней минуты оставаясь верным своей присяге. В сердцах родных, товарищей и земляков он останется символом непоколебимой силы духа, героизма и преданности Отечеству. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Низкий поклон и вечная память воину!» — написали в администрации.