«С честью нес военную службу»: в Башкирии простились с Амиром Юсуповым

40-летний Амир Юсупов был уроженцем села Учалы. Он окончил 9 классов Башкирской гимназии и Учалинское ПУ-98 по специальности «тракторист-машинист». В сложный для страны период Амир принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на службу в Вооруженные Силы России, чтобы не оставаться в стороне.