Замгубернатора Новосибирской области навестил раненых бойцов в госпиталях ДНР

В ходе визита Евгений Прохоренко лично обсудил с военнослужащими их текущие нужды, пожелал скорейшего выздоровления и поблагодарил медперсонал за высокий профессионализм. Кроме того, на встречах с руководством больниц стороны проработали логистические вопросы, связанные с дальнейшей реабилитацией бойцов уже на территории Новосибирской области.