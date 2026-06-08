Замгубернатора Новосибирской области навестил раненых бойцов в госпиталях ДНР

Вместе с руководителем регионального исполкома Народного фронта Светланой Заикиной замгубернатора встретился с земляками, чтобы поддержать их морально и материально. Бойцам передали продуктовые наборы, памятные подарки, а для самих лечебных учреждений доставили солидную партию оборудования. Помощь в оснащении госпиталей оказало Новосибирское землячество в Москве.
В ходе визита Евгений Прохоренко лично обсудил с военнослужащими их текущие нужды, пожелал скорейшего выздоровления и поблагодарил медперсонал за высокий профессионализм. Кроме того, на встречах с руководством больниц стороны проработали логистические вопросы, связанные с дальнейшей реабилитацией бойцов уже на территории Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Томской области Дунаев стал первым замом руководителя администрации главы ДНР.