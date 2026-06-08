Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено

Об атаке на поезд в Крыму сообщал утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По его данным. при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали.
Как отметили в пресс-службе перевозчика, после случившегося пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.
В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, отправлением 6 июня; № 77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня; № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 6 июня.
По состоянию на 6:00 утра остановлены поезда в Крым:
По направлению из Крыма остановлены рейсы:
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — добавил перевозчик.