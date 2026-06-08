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Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после удара украинского дрона по составу № 68 Москва — Симферополь. На данный момент пассажиров доставляют к месту прибытия на автобусах, а также отменены 8 рейсов в Крым и из Крыма. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Об атаке на поезд в Крыму сообщал утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По его данным. при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали.

Как отметили в пресс-службе перевозчика, после случившегося пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.

В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, отправлением 6 июня; № 77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня; № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 6 июня.

По состоянию на 6:00 утра остановлены поезда в Крым:

По направлению из Крыма остановлены рейсы:

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — добавил перевозчик.

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