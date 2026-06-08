Боевики ВСУ ударили по несовершеннолетним в ЛНР: подростки мирно катались на велосипедах

Между тем в Ленобласти подвергся атаке объект Минобороны. В Большой Ижоре горел арсенал с боеприпасами. В целях безопасности из населенного пункта вынужденно временно эвакуировали более 600 жителей. Людей вывезли на время ликвидации пожара. На место ЧП также прибыли группы разминирования. Всего за ту ночь, 6 июня, над Ленобластью сбили свыше 140 БПЛА. После атаки между Петербургом и Сосновым Бором временно останавливали транспортное сообщение. В других районах Ленобласти также были перекрыты дороги.