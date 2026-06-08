В Омской области простятся с десантником из Тюкалинского района

Администрация Новокошкульского сельского поселения сообщила в соцсети «ВКонтакте», что при выполнении боевых задач на территории Украины в зоне специальной военной операции погиб Михаил Ильин.
«В 2022 году по мобилизации был призван на защиту Родины. Службу проходил в должности наводчика парашютно-десантной роты гвардейского парашютно-десантного полка гвардейской парашютно-десантной дивизии», — сообщается в официальном паблике администрации.
Михаил Ильин родился в д. Старый Кошкуль Тюкалинского района Омской области. Окончил 9 классов, потом Марьяновское ПТУ, после армии работал охранником в Омске.
Прощание с бойцом состоится в понедельник, 8 июня 2026 года, в 14:00 часов в Доме культуры деревни Кошкуль.