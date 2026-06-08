В Самаре задержаны рейсы в Сочи и Ташкент

Задержка вылета трех самолетов произошла в Самаре утром в понедельник, 8 июня. Речь идет о двух авиарейсах в Сочи и одном — в Ташкент. Об этом сообщается на сайте аэропорта Курумоч.
Утром в понедельник в 5:11 (MSK+1) в Самарской области объявлялся режим беспилотной опасности. Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в регионе в 7:36.
В этот период ограничения в аэропорту Курумоч не вводились. В настоящее время аэровокзал работает в штатном режиме.
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