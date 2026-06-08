Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории перевалочного комплекса в Новороссийске после атаки БПЛА произошел пожар

В Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов. По предварительным данным, пострадавших нет, передает оперштаб Кубани.

Источник: Коммерсантъ

Для ликвидации пожара привлечены 130 человек и 39 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ночь на 8 июня в Новороссийске была объявлена угроза атаки БПЛА. На время работы систем противовоздушной обороны движение транспорта на участке федеральной трассы в направлении Геленджика было временно перекрыто. Об этом сообщал глава города Андрей Кравченко.

На фоне угрозы атаки беспилотников глава Геленджика Алексей Богодистов также предупредил жителей и отдыхающих о возможной опасности и рекомендовал следовать указаниям экстренных служб, а при необходимости укрываться в безопасных местах.

Около 05:00 мск Андрей Кравченко сообщил об отмене режима угрозы атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше