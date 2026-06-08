Средства ПВО за ночь уничтожили 310 украинских беспилотников

«В течение ночи в период с 20.00 до 08.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.
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