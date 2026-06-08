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Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Удары отражались в период с 20.00 воскресенья до 08.00 понедельника.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.

С утра 8 июня ВСУ атаковали Севастополь. Сирены в городе включили в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа.

7 июня с 8.00 до 20.00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь пять раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.

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