Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники

Удары отражались в период с 20.00 воскресенья до 08.00 понедельника.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.
С утра 8 июня ВСУ атаковали Севастополь. Сирены в городе включили в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа.
7 июня с 8.00 до 20.00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь пять раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.