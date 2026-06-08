По словам офицера, в ходе активных штурмовых действий личный состав проявил героизм. Важную роль сыграла военно-политическая работа, включая методы психологического воздействия на противника. Помимо агитационных листовок, убеждающих бойцов ВСУ в бесполезности сопротивления, активно применялась громкоговорящая связь с призывами сдаться, для чего использовались нереализованные обещания киевского главаря Зеленского. А их накопилось немало.