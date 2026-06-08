В Прикамье похоронят погибшего на СВО дедушку пяти внуков

В 1984 году вернувшись домой после срочной службы Олег Федорович женился на Марине Ильдаровне. В семье родились сын Вячеслав и дочь Елена. Они также обзавелись семьями, счастливые дедушка и бабушка радовались и лелеяли пять внуков. Глава большого семейства всю свою жизнь занимался резьбой по дереву, строил бани, беседки, изготавливал мебель.