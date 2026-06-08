Макрон, Стармер и Мерц озвучили условия мира на Украине: что предлагают страны евротройки

Первым пунктом значится прекращение огня. Политики предложили считать отправной точкой для переговоров существующую линию боевого соприкосновения. После вступления перемирия в силу Украина должна, считают они, получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. В заявлении также уточняется, что Европа может развернуть иностранный контингент на украинской территории.