В Крыму приостановили движение электричек от Симферополя до Джанкоя и Армянска

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее Минтранс Крыма сообщил о перекрытии железнодорожного сообщения на ветке Керчь — Симферополь в связи с атаками украинских дронов на пассажирские поезда.
Минувшей ночью украинский БПЛА ударил по поезду Москва — Симферополь в результате чего погиб помощник машиниста состава, а машинист получил ранение.
До этого, в ночь на 4 июня, дрон ВСУ атаковал пригородную электричку Азовское — Керчь, в которой погибли три человека и несколько пассажиров получили ранения.