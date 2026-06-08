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В Крыму приостановили движение электричек от Симферополя до Джанкоя и Армянска

В Крыму по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой. Об этом сообщает компания-перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания».

Источник: "Российская газета"

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее Минтранс Крыма сообщил о перекрытии железнодорожного сообщения на ветке Керчь — Симферополь в связи с атаками украинских дронов на пассажирские поезда.

Минувшей ночью украинский БПЛА ударил по поезду Москва — Симферополь в результате чего погиб помощник машиниста состава, а машинист получил ранение.

До этого, в ночь на 4 июня, дрон ВСУ атаковал пригородную электричку Азовское — Керчь, в которой погибли три человека и несколько пассажиров получили ранения.

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