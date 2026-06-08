Движение транспорта на трассе из Новороссийска в Геленджик возобновили

По его словам, проезд для автомобилей возобновлен на участках, которые ранее были временно закрыты в связи с оперативными мероприятиями. Ограничения затрагивали район пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также направление из Кабардинки в сторону Новороссийска.
Ранее около 05:00 в городе была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. До этого в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов.
По данным экстренных служб, пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 39 единиц техники.