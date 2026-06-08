Поезда по направлению из Крыма на материк будут отправляться из Керчи

По состоянию на утро 8 июня фиксируются задержки ряда поездов как в направлении Крыма, так и из него — от нескольких до порядка десяти часов. Перевозчик отмечает, что время задержек может изменяться по мере поступления новой информации, а пассажиров информируют начальники поездов в пути.