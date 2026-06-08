Глава ДНР Пушилин сообщил о выходе ВС РФ на подступы к Краматорску

Российские военные продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике. Расстояние до Краматорска сократилось до 11 километров. Об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Александрой Суворовой сообщил глава региона Денис Пушилин.
Он отметил, что на протяжении недели подразделения ВС РФ активно теснили противника, последовательно улучшая свои позиции на линии фронта. «На славянском направлении, форсировав канал Северский Донецк-Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска и по сути уже до окраин города остается порядка 11 километров», — заявил Пушилин.
До этого глава ДНР сообщал, что украинские силы оказывают сопротивление в районе Константиновки, хотя сталкиваются с серьезными перебоями в снабжении.