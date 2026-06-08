Глава ДНР Пушилин сообщил о выходе ВС РФ на подступы к Краматорску

Он отметил, что на протяжении недели подразделения ВС РФ активно теснили противника, последовательно улучшая свои позиции на линии фронта. «На славянском направлении, форсировав канал Северский Донецк-Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска и по сути уже до окраин города остается порядка 11 километров», — заявил Пушилин.