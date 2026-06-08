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В Прикамье 8 июня простились с погибшим участником СВО Игорем Максимовым

Земляка в последний путь проводили жители Верещагинского окрга.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Елохи Верещагинского округа Прикамья 8 июня состоялась церемония прощания с погибшим участником СВО. Гвардии младший сержант Максимов Игорь Вячеславович погиб два года назад при исполнении воинского долга.

Игорь Максимов родился 17 июля 1989 года в деревне Ортята Кезского района. Окончил Комаровскую школу, получил профессию сварщика и водителя в Зюкайском профучилище № 71. Прошел срочную службу в армии заместителем командира взвода электротехнических средств заграждений и сигнализации.

После армии работал на пилораме, в торговом доме «Монолит» сварщиком. Создал семью, с супругой воспитывал дочь Викторию.

В зоне проведения СВО проходил службу гвардии младшего сержанта на должности стрелка мотострелкового отделения. Погиб 6 января 2024 года.

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родителям погибшего защитника Отечества, семье, всем родным и близким.