ВСУ за сутки потеряли более 450 боевиков в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сообщении.
Указано, что украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани и Трудовое в Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы в Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.