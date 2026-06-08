Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял свыше 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено районах населенных пунктов Моначиновка и Червоный Оскол в Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки», — добавили в МО РФ.