ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено районах населенных пунктов Моначиновка и Червоный Оскол в Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки», — добавили в МО РФ.