ВСУ потеряли более 235 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, отмечает МО РФ. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанское, Новач Сечь и Хотент Сумской области.