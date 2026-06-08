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ВСУ потеряли более 235 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших свое тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей», — говорится в сводке военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, отмечает МО РФ. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанское, Новач Сечь и Хотент Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рясное, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы.