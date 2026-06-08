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ВСУ потеряли до 325 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ за сутки составили до 325 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю… Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России