ВСУ потеряли до 325 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю… Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России