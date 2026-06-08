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В Госдуме раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ на Крым

Попытки украинских военных заблокировать Крым с помощью ударов по полуострову не принесут результата. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий подчеркнул, что атаки украинских формирований не достигают цели, а только провоцируют более жесткий ответ со стороны российских военных.

Собеседник NEWS.ru отметил, что киевские боевики и раньше пытались нарушить транспортное сообщение между Крымом и материковой частью России. Однако сейчас интенсивность обстрелов выросла. По словам эксперта, неонацисты целенаправленно бьют по наземным маршрутам, стремясь вывести из строя автомобильные и железнодорожные пути.

«Однако замысел врага не удастся. Напротив, провокации вызывают противодействие и ответ со стороны Вооруженных сил РФ. Армия России продвигается к своим целям и задачам», — заявил Толмачев.

Ранее стало известно, что движение поездов на участке Керчь — Симферополь приостановили. Как пояснил советник главы Крыма Олег Крючков, причиной стали атаки украинских дронов.

До этого глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому составу Москва — Симферополь пострадал машинист, а его помощник погиб. Аксенов уточнил, что пассажиры не пострадали.

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