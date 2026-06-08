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Главное из брифинга Минобороны 8 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 8 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили поселок в ДНР

Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Химик в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районе пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад в районах шести населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей.

«Запад» занял выгодные позиции

Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 220 боевиков, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 180 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 325 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

«Восток» продвигается в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани, Трудовое Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.

Противник потерял порядка 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиабомб;
  • 634 БПЛА самолетного типа.