ВС России освободили поселок в ДНР
Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Химик в ДНР.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районе пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад в районах шести населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей.
«Запад» занял выгодные позиции
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 220 боевиков, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 180 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 325 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
«Восток» продвигается в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани, Трудовое Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
Противник потерял порядка 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиабомб;
- 634 БПЛА самолетного типа.