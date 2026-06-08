Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы

В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения. К счастью, пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.
Пассажирские поезда из Крыма временно будут отправляться из Керчи. Туда пассажиров доставят на автобусах. Для этого часть подвижного состава автопарков сняли с рейсов.
Автобус с надписью «Саки-Симферополь» останавливается на непривычном для себя месте и высаживает пассажиров.
«Из Евпатории довезли до Яркой, а от Яркой пересадили на автобус. Организация супер, великолепно. Говорят, что надежда умирает последней. Будем надеяться, что все будет хорошо», — с улыбкой рассказывает пожилая крымчанка, которой пришлось добираться из Евпатории в Симферополь на автобусе вместо электрички.
Тут же на широком тротуаре за посадкой и высадкой пассажиров, которым, к сожалению, сегодня не пришлось ехать электричкой, дежурят сотрудники Южной пригородной пассажирской компании. Внимательно следят за порядком сотрудники транспортной безопасности.
— Мужчина, а вы пассажир? — спрашивает товарищ в форме у молодого парня.
— Я проводник, мы сейчас в Керчь поедем, — отвечает тот, показывая на припаркованный автобус.
Семья из мамы и троих детей, самая маленькая из которых важно сидит на чемодане, только что вышли с вокзала с десятками таких же пассажиров. По плитке гремят колеса чемоданов и сумок, мелькают загорелые лица. Видно, что люди с отдыха. Старшая в семействе рассказывает, что они отдыхали в Ялте, приехали на маршрутке в Симферополь, чтобы сесть на поезд. Но на вокзале их организованно попросили пройти в автобусы и сейчас повезут в Керчь, где их ждет пересадка в поезд до Воронежа.
«Наш поезд отменили. Будем добираться автобусами до Керчи, а дальше нас должны на поезд посадить. Немного чувствуется суета, у людей присутствует волнение, но один поезд уже рассадили, поэтому, я думаю, что проблем никаких не будет, ждем посадки, приходится мириться с ситуацией. Потихоньку будем двигаться к дому», — замечает она.
Тут же рядом на скамейке с чемоданами сидит чета средних лет. Они с оптимизмом смотрят в будущее, говорят, что ждут поезда, который обещают через час:
«Мы на поезд до Москвы. Сказали, что пока он не задерживается».