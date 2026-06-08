Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы

Семья из мамы и троих детей, самая маленькая из которых важно сидит на чемодане, только что вышли с вокзала с десятками таких же пассажиров. По плитке гремят колеса чемоданов и сумок, мелькают загорелые лица. Видно, что люди с отдыха. Старшая в семействе рассказывает, что они отдыхали в Ялте, приехали на маршрутке в Симферополь, чтобы сесть на поезд. Но на вокзале их организованно попросили пройти в автобусы и сейчас повезут в Керчь, где их ждет пересадка в поезд до Воронежа.