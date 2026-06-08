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Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. На Симферопольском вокзале под часовой башней необычная суета: пассажиры с чемоданами, сумками, детьми в колясках и некоторые даже с животными. Временно им предстоит стать пассажирами автобусов прежде, чем зайти в свои вагоны и занять места согласно купленным билетам.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения. К счастью, пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.

Пассажирские поезда из Крыма временно будут отправляться из Керчи. Туда пассажиров доставят на автобусах. Для этого часть подвижного состава автопарков сняли с рейсов.

Автобус с надписью «Саки-Симферополь» останавливается на непривычном для себя месте и высаживает пассажиров.

«Из Евпатории довезли до Яркой, а от Яркой пересадили на автобус. Организация супер, великолепно. Говорят, что надежда умирает последней. Будем надеяться, что все будет хорошо», — с улыбкой рассказывает пожилая крымчанка, которой пришлось добираться из Евпатории в Симферополь на автобусе вместо электрички.

Тут же на широком тротуаре за посадкой и высадкой пассажиров, которым, к сожалению, сегодня не пришлось ехать электричкой, дежурят сотрудники Южной пригородной пассажирской компании. Внимательно следят за порядком сотрудники транспортной безопасности.

— Мужчина, а вы пассажир? — спрашивает товарищ в форме у молодого парня.

— Я проводник, мы сейчас в Керчь поедем, — отвечает тот, показывая на припаркованный автобус.

Семья из мамы и троих детей, самая маленькая из которых важно сидит на чемодане, только что вышли с вокзала с десятками таких же пассажиров. По плитке гремят колеса чемоданов и сумок, мелькают загорелые лица. Видно, что люди с отдыха. Старшая в семействе рассказывает, что они отдыхали в Ялте, приехали на маршрутке в Симферополь, чтобы сесть на поезд. Но на вокзале их организованно попросили пройти в автобусы и сейчас повезут в Керчь, где их ждет пересадка в поезд до Воронежа.

«Наш поезд отменили. Будем добираться автобусами до Керчи, а дальше нас должны на поезд посадить. Немного чувствуется суета, у людей присутствует волнение, но один поезд уже рассадили, поэтому, я думаю, что проблем никаких не будет, ждем посадки, приходится мириться с ситуацией. Потихоньку будем двигаться к дому», — замечает она.

Тут же рядом на скамейке с чемоданами сидит чета средних лет. Они с оптимизмом смотрят в будущее, говорят, что ждут поезда, который обещают через час:

«Мы на поезд до Москвы. Сказали, что пока он не задерживается».

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