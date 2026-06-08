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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО — уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Удары отражались в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени.

«Перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.

В Крыму также объявлена беспилотная опасность и работает ПВО.

В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.

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