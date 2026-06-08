Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.