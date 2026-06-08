Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Удары отражались в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени.
«Перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.
В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.
В Крыму также объявлена беспилотная опасность и работает ПВО.
В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.