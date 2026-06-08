Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 124 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск.
Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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